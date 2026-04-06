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Almacenes en venta en Zelenogrado, Rusia

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Almacén 78 100 m² en Zelenogrado, Rusia
Almacén 78 100 m²
Zelenogrado, Rusia
Área 78 100 m²
Piso 1
La superficie total de tierra es de 13,4 hectáreas (7 parcelas). El área de edificios en la …
$49,75M
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