Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Ekaterimburgo
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Ekaterimburgo, Rusia

;
Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 4 500 m² en Ekaterimburgo, Rusia
Almacén 4 500 m²
Ekaterimburgo, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Sverdlovsk region, Berezovsky, ter Yekaterinburg ring…
$51,660
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir