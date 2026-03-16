Almacenes en venta en Yaroslavsky District, Rusia

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Karabihskoe selskoe poselenie
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15 propiedades total found
Almacén 1 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L5851 . Se ofrece un edificio de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL". Al…
$11,249
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Almacén 3 000 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L5147 Se ofrecen edificios de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL". Altur…
$22,498
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Almacén 1 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L5148 LIGHT INDUSTRIAL industrial y almacén edificio en alquiler. Altura de techo - 8 m.…
$11,249
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Almacén 1 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L5850 . Se ofrece a la venta un edificio de producción y almacén del formato "LIGHT INDU…
$984,280
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Almacén 1 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 1 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
ID: L5149 La producción y la construcción del almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofre…
$984,280
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Almacén 10 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 10 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 10 500 m²
Piso 1
ID: L5848 . Los edificios de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrecen …
$6,89M
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Almacén 3 000 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L5150 Los edificios de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrecen a …
$1,97M
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Almacén 6 000 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 6 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Una clase B almacén calentado se ofrece para alquiler. Región de Yaroslavl, distrito de Yaro…
$44,996
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Almacén 10 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 10 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 10 500 m²
Piso 1
ID: L5151 Los edificios de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrecen a …
$6,89M
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Almacén 7 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 7 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 7 500 m²
Piso 1
El edificio de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrece a la venta. Alt…
$4,92M
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Almacén 4 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 4 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
El edificio de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrece a la venta. Alt…
$2,95M
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Almacén 3 000 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L5849 . Los edificios de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrecen …
$1,97M
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Almacén 6 000 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 6 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
El edificio de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL" se ofrece a la venta. Alt…
$3,94M
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Almacén 4 500 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 4 500 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 4 500 m²
Piso 1
Una clase B almacén calentado se ofrece para alquiler. Región de Yaroslavl, distrito de Yaro…
$33,747
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Almacén 3 000 m² en Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Almacén 3 000 m²
Karabihskoe selskoe poselenie, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
ID: L5852 . Se ofrecen edificios de producción y almacén del formato "LIGHT INDUSTRIAL". Alt…
$22,498
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