  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Yantarny
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Yantarny, Rusia

2 propiedades total found
Propiedad comercial 757 m² en Yantarny, Rusia
Propiedad comercial 757 m²
Yantarny, Rusia
Área 757 m²
Locales no residenciales, 506,3 m2 vivienda 2 - 250,8 m2 Se encuentra en una parcela de terr…
$1,62M
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería en Yantarny, Rusia
Restaurante, cafetería
Yantarny, Rusia
Venta de negocio listo - un café de verano totalmente equipado en Moscú. Amber Central Beach…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
