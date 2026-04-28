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Almacenes en venta en Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia

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Almacén 4 130 m² en Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Almacén 4 130 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Área 4 130 m²
Piso 1
Moderno almacén caliente de clase "A" se ofrece para alquilar Superficie total: 4370 m2. V…
$75,149
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Almacén 8 600 m² en Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Almacén 8 600 m²
Villozskoe gorodskoe poselenie, Rusia
Área 8 600 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 8600 m2…
$156,484
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