Villas con garaje en venta en Rusia

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Villa 8 habitaciones en Moscú, Rusia
Villa 8 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 3
Sólo hay 6 villas en Lavrushinsky. Tienen varios pisos para planear a su gusto, entradas sep…
$25,30M
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