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Estudio 1 habitación en Svetlogorsk, Rusia
Estudio 1 habitación
Svetlogorsk, Rusia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/52
Estudio con vistas panorámicas al mar • Área 46 m2 • Dormir 3 plazasPavlov Design Studio “Cl…
$146
por noche
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Agencia
PAVLOV
Idiomas hablados
Русский
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