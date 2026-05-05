Casas con piscina en Venta en Southern Federal District, Rusia

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Casa 7 habitaciones en Sirius, Rusia
Casa 7 habitaciones
Sirius, Rusia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Sirius. hockeyLa ubicación más prestigiosa de la llanura absoluta.Barrio directo con dos par…
$4,40M
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