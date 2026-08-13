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Almacenes en venta en Sofrino, Rusia

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Almacén 1 670 m² en Sofrino, Rusia
Almacén 1 670 m²
Sofrino, Rusia
Área 1 670 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece un almacén aislado B para alquiler. Región de Moscú, Pushkino, Sofrino, …
$12,954
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