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Almacenes en venta en Shcherbinka, Rusia

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Almacén 2 600 m² en Shcherbinka, Rusia
Almacén 2 600 m²
Shcherbinka, Rusia
Área 2 600 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén cálido de clase B+. d Moscú, Shcherbinka, autopista Simferopol, 12, 1 p…
$38,027
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