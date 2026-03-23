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Almacenes en venta en San Petersburgo, Rusia

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Almacén 2 470 m² en San Petersburgo, Rusia
Almacén 2 470 m²
San Petersburgo, Rusia
Área 2 470 m²
Piso 1
Clase calentada Un almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 2300 m2…
$40,466
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