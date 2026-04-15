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Oficinas en Venta en San Petersburgo, Rusia

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Oficina 20 m² en San Petersburgo, Rusia
Oficina 20 m²
San Petersburgo, Rusia
Área 20 m²
Art. 132866486 Art. 92533486. Ofrecemos un apartamento con vistas panorámicas al centro de l…
$128,022
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Oficina 27 m² en San Petersburgo, Rusia
Oficina 27 m²
San Petersburgo, Rusia
Área 27 m²
Art. 132696939 Art. 75167415. Una oferta única del propietario a un precio bajo el mercado! …
$145,268
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