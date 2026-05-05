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Casas con piscina en Venta en Northwestern Federal District, Rusia

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Casa en Svetlovskij gorodskoj okrug, Rusia
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Área 230 m²
Edificio residencial, casa de baños y alicates en venta con acceso al Canal del Mar de Kalin…
$333,445
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Casa en Svetlogorsk, Rusia
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Área 100 m²
Ofrecemos su atención a la venta del proyecto "Miracle" en el KP "Pereslavskie dachas" Peres…
$133,378
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Casa en Medvedevka, Rusia
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Área 219 m²
Ofrezco a la venta una casa moderna de 218.5 metros cuadrados. en el estilo del minimalismo …
$600,201
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Casa en Pionerski, Rusia
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Área 548 m²
Hermosa casa en la costa del Mar Báltico. Una oferta única que no necesita publicidad fuerte…
$945,651
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa en Svetlogorsk, Rusia
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Svetlogorsk, Rusia
Área 455 m²
Un complejo de dos casas en la ciudad balnearia de Svetlogorsk en un lugar pintoresco ecológ…
$2,00M
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Casa 3 habitaciones en Yantarny, Rusia
Casa 3 habitaciones
Yantarny, Rusia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 1
Venta parcela de una sola planta 10 acres de IZHS en el pueblo de Yantarny del propietario.N…
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Ненахова
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