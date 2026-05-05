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Apartamentos del lago en venta en Northwestern Federal District, Rusia

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Apartamento en Svetlogorsk, Rusia
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Apartamento
Svetlogorsk, Rusia
Área 53 m²
Ofrecemos a su atención un apartamento en el centro de Svetlogorsk con vistas al lago "Quiet…
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Tipos de propiedades en Northwestern Federal District

estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

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