Estudios en venta en Northwestern Federal District, Rusia

San Petersburgo
4
6 propiedades total found
Estudio 1 habitación en San Petersburgo, Rusia
Estudio 1 habitación
San Petersburgo, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
Piso 4/4
En venta estudio ligero compacto 10 m2 a poca distancia 5 minutos del metro.¡Sin cargas, alt…
$28,193
Estudio en Northwestern Federal District, Rusia
Estudio
Northwestern Federal District, Rusia
Área 13 m²
Piso 1
Venta de una acogedora luz con la reparación de diseño de 12,5 m cuadrados, estudio-apartame…
$51,761
Estudio 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Estudio 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 7/13
$116,176
Estudio 1 habitación en San Petersburgo, Rusia
Estudio 1 habitación
San Petersburgo, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 12 m²
Piso 1/4
Venta estudio-artamento con reparación de diseño 12 m2 con muebles y electrodomésticos llave…
$28,193
Estudio 1 habitación en Northwestern Federal District, Rusia
Estudio 1 habitación
Northwestern Federal District, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 9 m²
Piso 1/4
Venta de una acogedora luz con una reparación de diseño de 9.4 m sq. m, estudio-apartamento …
$35,834
Estudio 1 habitación en Kaliningrado, Rusia
Estudio 1 habitación
Kaliningrado, Rusia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 8/13
$118,877
