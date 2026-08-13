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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Nizinskoe selskoe poselenie, Rusia

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Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb en Nizinskoe selskoe poselenie, Rusia
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb
Nizinskoe selskoe poselenie, Rusia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 166 m²
Número de plantas 1
Alquiler por primera vez: Impresionante casa de 3 dormitorios con cocina abierta y zona de e…
$1,700
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