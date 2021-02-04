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Casa rural Negorod Zanevskij

Imeni Sverdlova, Rusia
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15
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ID: 38226
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 5819
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 17/7/26

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  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Vsevolozhsky District
  • Ciudad
    Sverdlovskoe gorodskoe poselenie
  • Ciudad
    Imeni Sverdlova

Sobre el complejo

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¿Está buscando una amplia parcela de tierra, donde nada distrae de lo importante - sólo la naturaleza, el silencio y la armonía? ¡Lo encontramos! En la venta áreas específicas en la parte de la sala de la aldea "Negorod Zanevsky"! ¡Llámame! Tales ofertas en la ciudad aparecen raramente y la tierra rápidamente encuentra a sus propietarios.

Un ambiente donde todo está claro

Este es el formato de un pueblo casero para aquellos que eligen no sólo tierra, sino un espacio reflexivo para vivir con un resultado claro.
El proyecto ya se ha formado: todas las comunicaciones – gas, agua, electricidad 15 kW – están conectadas a cada sitio. Se construyeron caminos, iluminación y paisajes, se utilizaron soluciones de ingeniería fiables. Usted compra un terreno listo para la construcción – sin expectativas, costos ocultos y riesgos técnicos.

Selección Racional

La parcela está situada en la parte de la cámara, donde hay menos tráfico, más privacidad y un ambiente controlado. Soporta un estilo arquitectónico único, pistas asfaltadas y territorio bien cuidado - sin ruido visual y construcción accidental.
El servicio es manejado por la compañía de servicios FACT. Servicio: orden, redes de ingeniería, seguridad y cuestiones actuales se gestionan. Usted no pierde su tiempo en la vida, el ambiente funciona para usted.

Work and Life Balance

Fibra estable óptica Internet y logística conveniente le permiten mantener el ritmo de trabajo habitual. Al mismo tiempo, usted está en una ubicación pintoresca - un bosque, lagos y áreas de recreación para la restauración.
Cerca hay todo para la familia: escuelas, jardines de infancia, lugares para caminar, deportes y comunicación. Es un ambiente donde es conveniente vivir, no sólo por venir.

Inversión con perspectiva

Comprar una parcela o una casa en Negorod Zanevsky no es sólo sobre la vida hoy, sino también sobre el valor a largo plazo. El desarrollo de la ubicación y la calidad del proyecto forman liquidez estable y el potencial para el crecimiento de los costos.
Usted invierte en un entorno que mantendrá y mejorará su valor con el tiempo.

Confort en cada etapa

Con el desarrollador "FACT" usted consigue no sólo una parcela, sino un sistema de soporte integrado - desde el momento de la transacción y a través de la propiedad de bienes raíces. De modo que la estética, comodidad y valor de los asentamientos de casas rurales se conservaron año tras año, la compañía de servicios "FACT". El servicio garantiza un funcionamiento estable de las redes de ingeniería e infraestructura, mantiene el orden en el territorio y proporciona asistencia al cliente, incluso mediante una aplicación móvil conveniente. El equipo comunitario es responsable de la atmósfera de la vida en proyectos: organiza ocio y eventos, desarrolla buena vecindad y forma una comunidad viva y cómoda de residentes.

Le ofrecemos la posibilidad de visualización personal. Contacta con nosotros para estar de acuerdo en un momento conveniente y discutir términos individuales.

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Imeni Sverdlova, Rusia

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