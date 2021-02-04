Casa rural Prilesnyj 20

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo! _________________.
Ubicación: Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado 16 km de la RAD → Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk → El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay una tienda donde se pueden comprar productos esenciales. El resto de la infraestructura social se encuentra en Razmetelevo, donde hay jardines de infancia, escuelas, cadenas, oficinas de correos y bancos, así como puntos médicos. 15 minutos al centro comercial "MEGA Dybenko" - aquí usted puede comprar productos en "Auchan" o materiales de construcción en OBI
NATURE: → A poca distancia se encuentra el Parque Forestal Nevsky, donde se pueden organizar caminatas diarias con su familia en el aire fresco o jogs por la mañana. Lago Manushkino
Comunicaciones e infraestructura de la aldea: → Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861) Gasoducto central de agua y gas → Sistema de drenaje abierto con el fortalecimiento de pistas y dispositivo de intersecciones de tuberías para drenaje de agua → Laguna de fuego → Espaciosa zona recreativa con callejón caminando, suelo infantil y deportivo → Mascotas → ¡Un centro de barrio se ha abierto en el pueblo! 2 puestos de control con seguridad en las 24 horas, videovigilancia → Cierre de perímetro
Condiciones de compra: → Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales → Instalación desde el precio como con el pago 100%! Libre de intereses durante 9 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción; Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana → Beneficios adicionales para compradores de regiones
Garantía: → Venta directamente del propietario, hay documentos → El proyecto está siendo ejecutado por FACT. → La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio 5 áreas de desarrollo en San Petersburgo y LO
¡Llámame! Posible pantalla en línea Sitio 160. Número catastral 1: 47:07:1047005:8746
Localización en el mapa
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
