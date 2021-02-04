Casa rural Negorod Toksovo

Negorod Toksovo es el lugar donde usted es el arquitecto de su vida, y este es FACT. Áreas pintorescas y casas terminadas a 15 minutos de la carretera de Anillo en la carretera Novopriozerskoe. Cerca del bosque y los lagos, famosos centros recreativos. ¡Llámame!





AUTOR'S BACK, que se convirtió en un estándar



El proyecto fue uno de los mejores según los premios "Village of the Year" y "Architecton", su diseño podría verse en los salones del Salón Central de Exposiciones "Manege". ladrillo de parpadeo, mampostería flamenca, acristalamiento de cornisas y ventanas de vidrio de dos niveles crean una escritura arquitectónica reconocible. Estas no son sólo casas - estas son obras de autor, detrás de las cuales es el reconocimiento de la comunidad profesional y el gusto de los que saben elegir.



El lugar donde descansa la mirada



Negorod Toksovo está diseñado de acuerdo con los principios de la arquitectura orgánica. Las líneas callejeras smooth siguen el relieve, creando un espacio expresivo - animado en lugar de cortar en un gobernante. Las fachadas forman el frente de las calles, y las redes de ingeniería están escondidas bajo tierra, de modo que nada perturba el silencio visual y la integridad del medio ambiente. Así que un lugar nace donde el ojo descansa y todo parece natural. Aquí, cada elemento está subordinado a una idea – la arquitectura no domina la naturaleza, sino que se convierte en su continuación.



Para niños, hechos. Para ti, un descanso tranquilo.



Aquí, cada paseo se convierte en una aventura: senderos forestales, espacios de juego y lugares para descubrir. Para los niños - un entorno natural de crecimiento, para los padres - confianza que el tiempo pasa con beneficio y alegría.



Territorio de las rutas de la luz



20 minutos a la carretera Ring Road y MEGA Parnassus en la carretera Novopriozerskoe, a menos de una hora a los distritos norteños de la ciudad. Cerca del complejo Okhta Park, el complejo North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. En Toksovo - tiendas, restaurantes, deportes y clubes infantiles, escuelas y jardines de infancia.





Comprar es más fácil de lo que parece



Pago 100% e hipoteca del 6%

→ Instalación sin interés del propietario

→ Un trato rentable con una compra rápida de su propiedad

→ Beneficios adicionales para compradores de regiones



Garantía:



→ Venta directamente del propietario, hay documentos

→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.

→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio



Llámame, quizá online.

Sección 86. Número catastral 1: 47:07:0154001:0472