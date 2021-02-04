  1. Realting.com
  Rusia
  Plodovskoe selskoe poselenie
  Casa rural Otradnaa buhta 20

Casa rural Otradnaa buhta 20

Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
$42,775
27
  • País
    Rusia
  • Región / estado
    Northwestern Federal District
  • Barrio
    Käkisalmi District
  • Ciudad
    Plodovskoe selskoe poselenie

Sobre el complejo

Parcela en la orilla del lago Otradnoe
_____________.
Ubicación:
El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga.
→ Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en coche en el pueblo de Gromovo: hospital, jardines de infancia, guarderías y escuelas, oficina de correos, cafeterías y tiendas, oficinas bancarias y postales, MFC, punto de emisión "Mercadillo Yandex"

Medio ambiente natural:
→ Lake Reassuring, pinar bosque

Comunicaciones e Infraestructura del Pueblo
→ Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861)
→ Pipeline
Puntos de control, seguridad.
→ Zona de descanso, muelle, deslizamiento para barcos
→ Vías anchas - asfalto, sistema de drenaje abierto
→ Iluminación callejera
→ El servicio del territorio es realizado por la empresa de servicios profesionales "Greenline"

Condiciones de compra:
→ Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales
→ Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 6 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción;
Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana

Garantía:
→ Venta directamente del propietario, hay documentos
→ El proyecto está siendo ejecutado por FACT.
→ La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio

¿Necesitas un área más pequeña o más grande? Llámanos ahora mismo y te lo recogeremos desde nuestros sitios!

Posible sitio de presentación en línea 144. Número catastral 1: 47:03:0802001:552

Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia

Complejos similares
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$133,205
Pueblo de cabañas Tis da Glad
Primorskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$31,794
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$20,368
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$25,366
Pueblo de cabañas Levada 2 domovladenia Boxmate
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$28,719
Otros complejos
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Pueblo de cabañas Prilesnyj 20
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$65,411
La parcela en el pueblo terminado "Prilesny 2.0" a 15 minutos de San Petersburgo!_________________.Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado16 km de la RAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk→ El pueblo está adyacente al pueblo de Eksolovo, donde hay un…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Mostrar todo Pueblo de cabañas Krokusy
Pueblo de cabañas Krokusy
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$61,191
Parcela en una aldea de campo a 13 km de St. Petersburg Crocusa15 minutos a la carretera de anillo, cerca del parque forestal Nevsky y el lago Korkin________Ubicación:Distrito Vsevolozhsky de la región de Leningrado, a 11 km de la CAD→ Puedes llegar a San Petersburgo en la autopista Murmansk…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Mostrar todo Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Pueblo de cabañas Prilesnyj stil
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$82,089
Tu hogar ideal comienza desde donde quieres vivir.Por favor STYLE es un pueblo residencial y listo en el distrito de Vsevolozhsky, a 15 minutos de la carretera de circunvalación por la carretera de Murmansk. Aquí usted puede comprar parcelas de tierra y casas terminadas con diferentes grados…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Dejar una solicitud
