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Casas con garaje en Venta en Óblast de Moscú, Rusia

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Saburovo
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1 propiedad total found
Casa 7 habitaciones en Zhukovka, Rusia
Casa 7 habitaciones
Zhukovka, Rusia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
CP "Academic Beetle"9 km de Moscú en la carretera Rublevo-UspenskoeCasa en estilo inglés en …
$3,85M
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