  2. Rusia
  3. Óblast de Moscú
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Óblast de Moscú, Rusia

Kotelniki
57
Podolsk
36
Domodedovo
24
Balashija
19
686 propiedades total found
Almacén 1 034 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 1 034 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 1 034 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13785
$1,81M
Almacén 100 000 m² en municipalnyj okrug Istra, Rusia
Almacén 100 000 m²
municipalnyj okrug Istra, Rusia
Área 100 000 m²
Piso 1
Parque Industrial "Novopetrovskoye" clase "A" se encuentra a 78 km. en la dirección oeste de…
$153,98M
Almacén 3 654 m² en Balashija, Rusia
Almacén 3 654 m²
Balashija, Rusia
Área 3 654 m²
Piso 1
En alquiler se ofrece un complejo de almacén con una superficie de 3,654m2 Parcela terrestre…
$12,682
Almacén 1 627 m² en Obukhovo, Rusia
Almacén 1 627 m²
Obukhovo, Rusia
Área 1 627 m²
Piso 1
Ofrecido para alquiler de almacén de 1626.7m2 Zona de almacén - 1479.2m2, oficina 147,5m2 su…
$24,808
Almacén 6 588 m² en Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Almacén 6 588 m²
Naro Fominskij gorodskoj okrug, Rusia
Área 6 588 m²
Piso 1
El propietario alquila un moderno complejo de almacén de clase A, 6 588 m2 en el technopark …
$126,800
Almacén 2 600 m² en Elektrostal, Rusia
Almacén 2 600 m²
Elektrostal, Rusia
Área 2 600 m²
Piso 4
2 freight elevators of 5 tons and 2 cargo lifts of 3 tons. There are also office and utility…
$12,306
Almacén 576 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 576 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 576 m²
Piso 1
Almacén 576 m2 - 33 km de Moscú. ¡Olvídate de problemas logísticos! Crece con nosotros! ¡Pr…
$981,415
Almacén 10 500 m² en Klin, Rusia
Almacén 10 500 m²
Klin, Rusia
Área 10 500 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: MO, Klin, a 72 km de Moscú en la carrete…
$146,856
Almacén 2 000 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 2 000 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 2 000 m²
Piso 1
Alquiler de un almacén de 2000 m2 es la solución ideal para su negocio a solo 33 km de Moscú…
$37,863
Almacén 11 200 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 11 200 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 11 200 m²
Piso 1
Altura de trabajo 13.2 m, columnas de hormigón armado; Espacios de estacionamiento para vehí…
$201,197
Almacén 3 270 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 3 270 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 3 270 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13790
$5,72M
Almacén 5 840 m² en Ramensky District, Rusia
Almacén 5 840 m²
Ramensky District, Rusia
Área 5 840 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase B para alquiler. Región de Moscú, d Ramenskoye, pueblo d…
$45,436
Almacén 5 000 m² en Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Almacén 5 000 m²
Mytishchi Urban Okrug, Rusia
Área 5 000 m²
Piso 1
Una clase B instalación de producción climatizada se ofrece a la venta. Región de Moscú, g M…
$4,16M
Almacén 504 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 504 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 504 m²
Piso 1
Compra tu almacén 504 m2 en 33 km de Moscú - ¡Empieza tu negocio exitoso!🔥¿Buscando el almac…
$858,738
Almacén 615 m² en Tokaryovo, Rusia
Almacén 615 m²
Tokaryovo, Rusia
Área 615 m²
Piso 1
Columnas de paso - 12x18m Listo para entrar – Septiembre 2026. ID: w13782
$1,07M
Almacén 7 392 m² en Losino Petrovsky, Rusia
Almacén 7 392 m²
Losino Petrovsky, Rusia
Área 7 392 m²
Piso 1
Las instalaciones de producción se encuentran en los pisos 1 y 2 de un edificio separado. ho…
$97,956
Almacén 1 570 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 1 570 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 1 570 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$29,730
Oficina 136 m² en Krasnogorsk, Rusia
Oficina 136 m²
Krasnogorsk, Rusia
Área 136 m²
Piso 4
Una oficina en Krasnogorsk. Se vende como un negocio de alquiler listo, un inquilino en un c…
$321,034
Almacén 4 868 m² en Spas Kamenka, Rusia
Almacén 4 868 m²
Spas Kamenka, Rusia
Área 4 868 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Dmitrov, pueblo de Spas-Kamenka, R…
$92,168
Almacén 3 724 m² en Podolsk, Rusia
Almacén 3 724 m²
Podolsk, Rusia
Área 3 724 m²
Piso 1
1 piso de la nave calentada de producción con una superficie de 3 724 metros cuadrados. Tama…
$29,029
Almacén 3 000 m² en Podolsk Urban Okrug, Rusia
Almacén 3 000 m²
Podolsk Urban Okrug, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Altura de trabajo 13.2 m, columnas de hormigón armado; Espacios de estacionamiento para vehí…
$53,892
Almacén 4 000 m² en Gorki Leninskiye, Rusia
Almacén 4 000 m²
Gorki Leninskiye, Rusia
Área 4 000 m²
Piso 1
F-A: Clase Un área de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: MO, Vidnoye, RP Gorki Leni…
$71,562
Almacén 1 440 m² en Zabolote, Rusia
Almacén 1 440 m²
Zabolote, Rusia
Área 1 440 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece para alquiler. Región de Moscú, Domodedovo, localidad de Zabolotye…
$30,063
Almacén 7 020 m² en Mendeleyevo, Rusia
Almacén 7 020 m²
Mendeleyevo, Rusia
Área 7 020 m²
Piso 1
Una clase Se ofrece una instalación de producción climatizada para alquilar. Región de Moscú…
$110,750
Almacén 864 m² en Solnechnogorsky District, Rusia
Almacén 864 m²
Solnechnogorsky District, Rusia
Área 864 m²
Piso 1
Alquiler de un almacén de 864 m2 - a sólo 33 km de Moscú! Gran solución para su negocio! L…
$16,357
Almacén 31 390 m² en Domodedovo, Rusia
Almacén 31 390 m²
Domodedovo, Rusia
Área 31 390 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Domodedovo, aldea de Danilovo, 69, 1…
$443,056
Almacén 4 724 m² en Lobnya, Rusia
Almacén 4 724 m²
Lobnya, Rusia
Área 4 724 m²
Piso 1
La zona de almacén es de 4.724 km. de ellos: parte administrativa y doméstica - 451 metros c…
$96,985
Almacén 4 165 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 4 165 m²
Tomilino, Rusia
Área 4 165 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, g Lyuberts…
$78,856
Almacén 7 923 m² en Tomilino, Rusia
Almacén 7 923 m²
Tomilino, Rusia
Área 7 923 m²
Piso 1
Una clase Un almacén caliente calentado se ofrece para alquilar. Región de Moscú, g Lyuberts…
$149,995
Almacén 1 000 m² en Bolsoe Bunkovo, Rusia
Almacén 1 000 m²
Bolsoe Bunkovo, Rusia
Área 1 000 m²
Piso 1
Ubicación: Región de Moscú, Noginsk, pueblo de Bolshaya Bunkovo, Proletarskaya str., 12 Sup…
$10,728
