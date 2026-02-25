Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Jimki
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Jimki, Rusia

oficinas
7
7 propiedades total found
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 19
ID: L8061 Oficina de 1.300 m2 en el piso 19 en el centro de negocios Country Park se ofrece …
$3,71M
Dejar una solicitud
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 2
ID: L7069 Estimado Tenant, le invitamos a alquilar un espacio de oficina de 1300 m2 en el se…
$25,755
Dejar una solicitud
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 2
ID: L8062 Ofrecemos para alquiler espacio de oficina de 1300 m2 en el segundo piso en el cen…
$25,755
Dejar una solicitud
Oficina 145 m² en Jimki, Rusia
Oficina 145 m²
Jimki, Rusia
Área 145 m²
Piso 1
ID: L12174 Venta de espacio al por menor PSN 145.6 m2 en la zona del centro comercial Mega K…
$680,739
Dejar una solicitud
Oficina 145 m² en Jimki, Rusia
Oficina 145 m²
Jimki, Rusia
Área 145 m²
Piso 1
ID: L12175 Venta de espacio al por menor PSN 145.6 m2 en la zona del centro comercial Mega K…
$680,739
Dejar una solicitud
Oficina 1 397 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 397 m²
Jimki, Rusia
Área 1 397 m²
Piso 9
ID: L7072 Estimado Inquilino, le ofrecemos alquilar en el espacio de oficinas BC "Khimki" 13…
$27,682
Dejar una solicitud
Oficina 1 300 m² en Jimki, Rusia
Oficina 1 300 m²
Jimki, Rusia
Área 1 300 m²
Piso 19
ID: L5208 ATENCIÓN BUYERS: FOR SALE es toda la planta 19 en el edificio moderno del centro d…
$3,71M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir