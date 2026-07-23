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Apartamentos en venta en Maikop, Rusia

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Apartamento 2 habitaciones en Maikop, Rusia
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Apartamento 2 habitaciones
Maikop, Rusia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 89 m²
Piso 12/14
Se ofrece un amplio apartamento de tres habitaciones en venta en la 12a planta de un moderno…
$175,000
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