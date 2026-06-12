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Almacenes en venta en Krasnoarmeysk, Rusia

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Almacén 12 309 m² en Krasnoarmeysk, Rusia
Almacén 12 309 m²
Krasnoarmeysk, Rusia
Área 12 309 m²
Piso 1
Edificio histórico de ladrillos con arquitectura industrial centenaria, amplio patio e infra…
$6,67M
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Almacén 12 309 m² en Krasnoarmeysk, Rusia
Almacén 12 309 m²
Krasnoarmeysk, Rusia
Área 12 309 m²
Piso 1
Edificio histórico de ladrillos con arquitectura industrial centenaria, amplio patio e infra…
$62,521
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