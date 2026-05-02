Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Kotelniki
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Kotelniki, Rusia

;
bienes raíces comerciales
52
Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 14 710 m² en Kotelniki, Rusia
Almacén 14 710 m²
Kotelniki, Rusia
Área 14 710 m²
Piso 1
F-A: Clase Un área de almacén se ofrece para alquiler. Ubicación: MO, Kotelniki, a 4 km de M…
$316,183
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir