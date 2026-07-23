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Almacenes en venta en Kírov, Rusia

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Almacén 3 157 m² en Kírov, Rusia
Almacén 3 157 m²
Kírov, Rusia
Área 3 157 m²
Piso 1
La instalación incluye zonas de producción, almacén e ingeniería que proporcionan colocación…
$2,29M
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