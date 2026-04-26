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Locales comerciales en venta en Oblast de Kémerovo, Rusia

1 propiedad total found
Propiedad comercial 1 660 m² en Yurga, Rusia
UP UP
Propiedad comercial 1 660 m²
Yurga, Rusia
Área 1 660 m²
Número de plantas 1
Inmobiliaria comercial se ofrece a la venta, en la planta baja en el momento y por mucho tie…
$8,64M
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