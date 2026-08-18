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Casas de campo en venta en Óblast de Kaluga, Rusia

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Casa de campo en Sovhoz Pobeda, Rusia
Casa de campo
Sovhoz Pobeda, Rusia
Área 43 m²
Número de objetos: 1086. Casa preparada con una parcela de 15 hectáreas junto a un bosque y …
$105,358
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Casa de campo en Sovhoz Pobeda, Rusia
Casa de campo
Sovhoz Pobeda, Rusia
Área 43 m²
Número de objeto: 1005. Casa preparada con una parcela de 15 hectáreas junto a un bosque y u…
$99,472
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Casa de campo en Sovhoz Pobeda, Rusia
Casa de campo
Sovhoz Pobeda, Rusia
Área 43 m²
Número de objeto: 1005. Casa preparada con una parcela de 15 hectáreas junto a un bosque y u…
$99,472
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