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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Óblast de Kaliningrado, Rusia

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7 propiedades total found
Oficina 132 m² en Kaliningrad, Rusia
Oficina 132 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 132 m²
Colocación bajo la oficina en la calle Epronovskaya, 1. Sistema de gabinete de 6 gabinetes, …
$2,011
por mes
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Oficina 29 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 29 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 29 m²
Espacio de oficina 29 metros cuadrados en la Avenida Mira. El espacio está situado en un edi…
$387
por mes
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Oficina 45 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 45 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 45 m²
Oferta exclusiva en el centro de la ciudad! Ofrecemos para alquilar una habitación gratuita …
$596
por mes
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Oficina 81 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 81 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 81 m²
Locales 68 metros cuadrados con entrada independiente en la calle Dobrolyubova, hito Krasnos…
$536
por mes
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Oficina 204 m² en Kaliningrad, Rusia
Oficina 204 m²
Kaliningrad, Rusia
Área 204 m²
Colocación bajo la oficina en la calle Epronovskaya, 1. Sistema de gabinete 8 gabinetes, inc…
$3,103
por mes
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Oficina 150 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 150 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 150 m²
Espacio abierto con entrada independiente. Muchas ventanas. Adecuado para cualquier tipo de …
$129,141
por mes
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Oficina 155 m² en Kaliningrado, Rusia
Oficina 155 m²
Kaliningrado, Rusia
Área 155 m²
Ofrezca su precio por la habitación en la calle Jubilee 6. La superficie es de 152,6 m2. Hab…
$2,517
por mes
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