Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Óblast de Kaliningrado
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Propiedad cerca del lago

Apartamentos del lago en venta en Óblast de Kaliningrado, Rusia

;
Svetlogorsk
25
Zelenogradsk
8
Baltiysk
7
Guryevsk
4
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento en Svetlogorsk, Rusia
TOP TOP
Apartamento
Svetlogorsk, Rusia
Área 53 m²
Ofrecemos a su atención un apartamento en el centro de Svetlogorsk con vistas al lago "Quiet…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Óblast de Kaliningrado

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Óblast de Kaliningrado, Rusia

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir