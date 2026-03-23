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Almacenes en venta en Dzerzhinsky, Rusia

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Almacén 8 600 m² en Dzerzhinsky, Rusia
Almacén 8 600 m²
Dzerzhinsky, Rusia
Área 8 600 m²
Piso 1
El complejo Warehouse de clase "B" se encuentra a 500 metros de la carretera Moscú Ring Road…
$120,625
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Almacén 10 900 m² en Dzerzhinsky, Rusia
Almacén 10 900 m²
Dzerzhinsky, Rusia
Área 10 900 m²
Piso 1
Carga 6 toneladas/m2. Cuadrícula de columna 6-12-24. 2 elevadores de pasajeros de carga (GP …
$180,087
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