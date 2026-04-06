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Almacenes en venta en Dolgoprudny, Rusia

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Almacén 2 640 m² en Dolgoprudny, Rusia
Almacén 2 640 m²
Dolgoprudny, Rusia
Área 2 640 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, d Dolgoprudny, paso Likhachevsky, d …
$57,465
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Almacén 1 500 m² en Dolgoprudny, Rusia
Almacén 1 500 m²
Dolgoprudny, Rusia
Área 1 500 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén de clase "A", situado en el territorio del complejo de oficinas y almac…
$26,120
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