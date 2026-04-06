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Almacenes en venta en Chekhovsky District, Rusia

Chéjov
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Stolbovaya
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19 propiedades total found
Almacén 7 488 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 7 488 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 7 488 m²
Piso 1
Zona de ABK: 288 metros cuadrados. El tamaño de la habitación es de 150 * 48 m - dos lapsos …
$93,138
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Almacén 27 000 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 27 000 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 27 000 m²
Piso 1
ID: w11670 Complejo de propiedad calentado de clase B se ofrece a la venta. Región de Moscú,…
$24,88M
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Almacén 1 470 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 1 470 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 1 470 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Chekhov, pueblo de Gavrikovo, Vyazova…
$1,74M
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Almacén 13 230 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 13 230 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 13 230 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Chekhov, pueblo de Gavrikovo, Vyazova…
$15,63M
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Almacén 735 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 735 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 735 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Chekhov, pueblo de Gavrikovo, Vyazova…
$868,503
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Almacén 5 880 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 5 880 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 5 880 m²
Piso 1
Clase A almacén se ofrece a la venta. Región de Moscú, Chekhov, pueblo de Gavrikovo, Vyazova…
$6,95M
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Almacén 1 533 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 1 533 m²
Chéjov, Rusia
Área 1 533 m²
Piso 1
Arenda se encuentra separadamente edificio de 2 plantas en un edificio de capital calentado,…
$10,485
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Almacén 2 036 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 2 036 m²
Chéjov, Rusia
Área 2 036 m²
Piso 1
Un terreno en las montañas. Chekhov. El centro de una gran zona industrial. Contra una vivie…
$10,573
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Almacén 2 036 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 2 036 m²
Chéjov, Rusia
Área 2 036 m²
Piso 1
Un terreno en las montañas. Chekhov. El centro de una gran zona industrial. Contra una vivie…
$1,16M
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Almacén 10 000 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 10 000 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 10 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Chejov, localidad de Lutoretskoe, zo…
$134,748
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Almacén 4 536 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 4 536 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 4 536 m²
Piso 1
Diseño abierto + ABC. Acabado almacén de productos. Sprawling. Puerta de metal 2 piezas. El …
$56,420
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Almacén 1 800 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 1 800 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 1 800 m²
Piso 1
El área total del edificio: 1.800 metros cuadrados. El tamaño de la habitación es de 24 * 60…
$22,389
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Almacén 3 000 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 3 000 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 3 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Chejov, localidad de Lutoretskoe, zo…
$40,424
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Almacén 1 900 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 1 900 m²
Chéjov, Rusia
Área 1 900 m²
Piso 1
ID: w12327 Clase de hangar calentado B se ofrece para alquilar. Región de Moscú, Chejov, ul …
$15,361
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Almacén 6 000 m² en Chekhovsky District, Rusia
Almacén 6 000 m²
Chekhovsky District, Rusia
Área 6 000 m²
Piso 1
Ofrecemos un almacén caliente Clase A. Región de Moscú, Chejov, localidad de Lutoretskoe, zo…
$80,849
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Almacén 2 116 m² en Stolbovaya, Rusia
Almacén 2 116 m²
Stolbovaya, Rusia
Área 2 116 m²
Piso 1
Superficie total del edificio: 2.116 m2. El tamaño de la habitación es de 18 * 110 m. Altura…
$26,319
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Almacén 24 160 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 24 160 m²
Chéjov, Rusia
Área 24 160 m²
Piso 1
Ofrecemos para alquilar una habitación de clase "A" con una superficie de 12200 m2. Ubicació…
$381,897
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Almacén 1 850 m² en Krukovo, Rusia
Almacén 1 850 m²
Krukovo, Rusia
Área 1 850 m²
Piso 1
ID: L4931 Se ofrece un almacén de 700 m2 para alquilar. Ubicación: Región de Moscú, Chekhov,…
$14,037
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Almacén 3 238 m² en Chéjov, Rusia
Almacén 3 238 m²
Chéjov, Rusia
Área 3 238 m²
Piso 1
En venta se ofrece complejo de propiedad ubicado: Chekhov, autopista Simferopol, a 55 km de …
$2,36M
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Tipos de propiedades en Chekhovsky District

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