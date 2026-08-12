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Villas con Terraza en venta en Distrito federal Central, Rusia

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Moscú
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Villa 8 habitaciones en Moscú, Rusia
Premium Premium
Villa 8 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Número de plantas 3
Sólo hay 6 villas en Lavrushinsky. Tienen varios pisos para planear a su gusto, entradas sep…
$22,05M
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Consulting VP Park SRL
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal Central, Rusia

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De lujo
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