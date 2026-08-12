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Mansiones con piscina en venta en Distrito federal Central, Rusia

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Moscú
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1 propiedad total found
Casa grande 28 habitaciones en Moscú, Rusia
Casa grande 28 habitaciones
Moscú, Rusia
Habitaciones 28
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Mansiones únicas en el terraplén de Sofía con vistas al Kremlin. Precio bajo petición.En el …
$100,00M
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Consulting VP Park SRL
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Parámetros de las propiedades en Distrito federal Central, Rusia

con Garaje
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Baratos
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