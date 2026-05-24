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Almacenes en venta en Bronnitsy, Rusia

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Almacén 7 800 m² en Bronnitsy, Rusia
Almacén 7 800 m²
Bronnitsy, Rusia
Área 7 800 m²
Piso 1
Clase calentada B almacén en alquiler. El anuncio es relevante. Superficie total de 7800 m2,…
$132,367
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Almacén 7 800 m² en Bronnitsy, Rusia
Almacén 7 800 m²
Bronnitsy, Rusia
Área 7 800 m²
Piso 1
Ofrecemos un área de almacenamiento de 7800 m2. Hay espacios de oficina - 864 m2. La altura …
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