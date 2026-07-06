Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Bisk
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Bisk, Rusia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Bisk, Rusia
TOP TOP
Apartamento 2 habitaciones
Bisk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/1
Hermoso apartamento en una gran ciudad y distrito.Biysk se encuentra en las profundidades de…
$97,379
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bisk, Rusia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir