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Apartamento 2 habitaciones en Baltiysk, Rusia
Apartamento 2 habitaciones
Baltiysk, Rusia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 3/3
Pavlov Apartments "Color Dreams" es un diseñador Eurotwo en Baltiysk, a solo 100 metros de l…
$44
por noche
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Agencia
PAVLOV
Idiomas hablados
Русский
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