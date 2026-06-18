Hoteles en venta en Saliste, Rumanía

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Guesthouse Property in Romania en Fantanele, Rumanía
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Guesthouse Property in Romania
Fantanele, Rumanía
Área 4 215 m²
Número de plantas 3
Una oportunidad excepcional de inversión en hostelería está disponible ahora en una lista ex…
$440,536
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