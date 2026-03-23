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Propiedades residenciales en venta en Otopeni, Rumanía

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Otopeni, Rumanía
TOP TOP
Estudio 1 habitación
Otopeni, Rumanía
Habitaciones 1
Área 25 m²
Piso 2/4
Los apartamentos se venden en el Aeropuerto Wyndham Garden Bucarest (Bucarest, Rumania).Ofer…
$49,415
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Agencia
Hotel Invest
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English, Русский, Français
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Estudio 1 habitación en Otopeni, Rumanía
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