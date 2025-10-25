Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Bucarest, Rumanía

New Medical Clinic for Sale en Bucarest, Rumanía
New Medical Clinic for Sale
Bucarest, Rumanía
Área 1 265 m²
Número de plantas 3
We present to you an opportunity to acquire a prime plot of land measuring 14,600 sqm locate…
Precio en demanda
9% Yield Office Building for Sale en Voluntari, Rumanía
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Rumanía
Área 7 100 m²
Número de plantas 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80M
READY BUSINESS en Bucarest, Rumanía
READY BUSINESS
Bucarest, Rumanía
Área 125 000 m²
Negocios listosCentro comercial en Bucarest, Rumania. 125.000 m2, 85% alquilado.No proporcio…
Precio en demanda
21.500 euro/ month rent Shopping Centre en Bucarest, Rumanía
21.500 euro/ month rent Shopping Centre
Bucarest, Rumanía
Número de plantas 1
We offer you for sale a new commercial property rented for medium term. Great investment opp…
$4,35M
Hotel 70 Rooms Built 2008 en Bucarest, Rumanía
Hotel 70 Rooms Built 2008
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 70
Área 4 510 m²
Número de plantas 5
We present to you a 2008 constructed building featuring an impressive usable area of 4510 sq…
$5,24M
Modern Hotel 80% occupancy rate en Bucarest, Rumanía
Modern Hotel 80% occupancy rate
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 70
Área 2 300 m²
Número de plantas 5
We present to you a contemporary hotel available for purchase in the Northern region of Buch…
$5,25M
Hotel 25 m² en Bucarest, Rumanía
Hotel 25 m²
Bucarest, Rumanía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Un moderno hotel de 4 estrellas con 270 habitaciones, situado a solo 150 metros de la termin…
$233,193
10% Yield fully rented warehouse en Bucarest, Rumanía
10% Yield fully rented warehouse
Bucarest, Rumanía
Nº de cuartos de baño 8
Área 3 000 m²
Número de plantas 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23M
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) en Bucarest, Rumanía
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Bucarest, Rumanía
Área 11 485 m²
Número de plantas 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07M
