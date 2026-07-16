Sobre el desarrollador

Inversión inmobiliaria privada · Portugal

LDV Invertir es una inversión inmobiliaria privada centrada en el desarrollo residencial en Portugal. El capital se despliega como préstamos garantizados a proyectos de vivienda de ingresos medianos, principalmente en los suburbios de Lisboa y Oporto, a través de BRANCO ETÉREO LDA y empresas dedicadas a proyectos.

Nos concentramos en los suburbios de Lisboa y Oporto — las dos áreas metropolitanas más grandes de Portugal— junto a ciudades regionales de alto crecimiento seleccionadas donde la demanda de vivienda supera constantemente la oferta. Las localidades suburbanas se benefician de menores costos de tierras en relación con los centros urbanos, manteniendo al mismo tiempo una fuerte conectividad y una demanda de compradores.