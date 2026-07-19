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Propiedades residenciales en venta en Trzcianka, Polonia

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2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Trzcianka, Polonia
Apartamento 2 habitaciones
Trzcianka, Polonia
Habitaciones 2
Área 63 m²
Apartamento de 2 habitaciones con jardín – Stork
$73,819
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Agencia
Zaitseva Estates
Idiomas hablados
Русский, Polski
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Apartamento en Trzcianka, Polonia
Apartamento
Trzcianka, Polonia
Área 4 580 m²
1) Trzcianka – algunas palabras sobre la ubicación urbana Trzcianka (Provincia de Wielkopols…
$1,56M
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