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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas al mar en Polonia

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Casa 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Casa 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Le ofrezco una casa en alquiler, construida en 2026 y situada en una zona atractiva. Es una …
$2,683
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Casa 5 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 5 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Moderna casa pareada con 132 m2 de espacio habitable, Wilanów - Zawady. :: ¿Para quién es? …
$3,709
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Casa 4 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 4 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
BRIEF: Mokotow. Rodeado de vegetación casa moderna (segmento antiguo ) con una superficie de…
$4,637
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Casa 6 habitaciones en Mierzynek, Polonia
Casa 6 habitaciones
Mierzynek, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Una hermosa casa con piscina y jardín en alquiler en el prestigioso barrio Wilanów Zawady. …
$7,922
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con Garaje
con Vista a la montaña
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