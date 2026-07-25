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Casa en Cracovia, Polonia
Casa
Cracovia, Polonia
Área 160 m²
I invite you to read the offer of renting a free-standing house on Widna Street
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Casa en Cracovia, Polonia
Casa
Cracovia, Polonia
Área 100 m²
Alquiler – piso de la casa – ideal para oficina o firma de abogados TEN 100 m2 TEN Kraków – Mogiła
$1,185
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Casa en Cracovia, Polonia
Casa
Cracovia, Polonia
Área 180 m²
Casa privada en alquiler Kraków Kliny Silencio 4 habitaciones + oficina Silencio jardín Sile…
$1,317
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Mazur EstateMazur Estate
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard en Cracovia, Polonia
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Cracovia, Polonia
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 515 m²
Número de plantas 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
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