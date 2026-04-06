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Obra nueva en venta en Voivodato de Podlakia

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Casa adosada Hygge Forest
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Mostrar todo Casa adosada Hygge Forest
Casa adosada Hygge Forest
Klepacze, Polonia
Precio en demanda
Área 33–100 m²
26 objetos inmobiliarios 26
Hygge Forest es un complejo residencial de casas adosadas situadas junto a un bosque y un río, a solo 200 metros de la zona natural. El proyecto combina un ambiente natural tranquilo con arquitectura moderna, un parque forestal privado, zonas recreativas y un acceso conveniente a las infraes…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.3 – 34.1
91,417 – 93,613
Apartamentos 2 habitaciones
61.5 – 62.6
119,177 – 132,418
Apartamentos 4 habitaciones
73.6 – 99.8
168,645 – 201,454
Desarrollador
BudinvestNord
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Casa adosada Hygge Marina
Casa adosada Hygge Marina
Casa adosada Hygge Marina
Casa adosada Hygge Marina
Casa adosada Hygge Marina
Białystok, Polonia
Precio en demanda
Área 48–75 m²
70 objetos inmobiliarios 70
Hygge Marina es un complejo residencial de cámara de 43 casas durante todo el año en el pueblo resort de Yantar en el Vistula Spit en Polonia. Las casas de 48 a 75 m2 se encuentran a solo 1,5 km del Mar Báltico, cada una con su propio jardín y terraza. El proyecto combina arquitectura modern…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
48.0 – 64.6
161,486 – 286,880
Apartamentos 4 habitaciones
69.9 – 75.0
235,164 – 319,823
Desarrollador
BudinvestNord
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