  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Varsovia
  4. Piso en edificio nuevo Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

Piso en edificio nuevo Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

Varsovia, Polonia
de
$271,304
de
$9,206/m²
;
6
Dejar una solicitud
ID: 39673
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/8/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Mazovia
  • Ciudad
    Varsovia
  • Dirección
    Zelazna, 54
  • Metro
    Rondo Daszyńskiego (~ 800 m)
  • Metro
    Rondo ONZ (~ 500 m)

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Polski Polski
Русский Русский

тelazna 54 es un proyecto exclusivo del desarrollador confiable Matexi Polska, que es una interpretación moderna de la casa clásica de la ciudad. El complejo se encuentra en una prestigiosa parte del distrito de Volya, entre Rondo ONZ y Rondo Daszyńskiego, a pocos pasos de los populares espacios urbanos Fabryka Norblina y Browary Warszawskie.

Principales ventajas:

  • Casa alquilada: La construcción está completa, se están preparando las llaves para su emisión.

  • Gran selección de diseños: El complejo cuenta con 141 apartamentos de 29 m2 a 132 m2 (1 a 4 habitaciones).

  • La infraestructura de la casa: Patio privado verde, terraza abierta con vistas panorámicas de la ciudad exclusivamente para los residentes, estacionamiento subterráneo y espacios de almacenamiento.

  • Ubicación: Excelente accesibilidad de transporte (metro M2, tranvías, a poca distancia de la estación central), cerca de los mejores restaurantes, centros de negocios y parques.

Una excelente opción para su propia vida en el centro de la metrópoli, y para inversiones con altos rendimientos de alquiler.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Localización en el mapa

Varsovia, Polonia
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Polonia
de
$116,483
VAT
Complejo residencial Now Completed! Modern Residential Development in Poznań
Poznan, Polonia
de
$155,941
VAT
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovia, Polonia
de
$163,702
Complejo residencial Kvartiry v prigorode Poznani
Kleszczewo, Polonia
de
$59,585
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Polonia
de
$79,755
Está viendo
Piso en edificio nuevo Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola
Varsovia, Polonia
de
$271,304
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Mostrar todo Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Edificio de apartamentos NEW HOUSES close to lake | 3 floor apartments
Budzyn, Polonia
de
$196,564
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Se vende: SEGMENTO DE ESQUINA de una casa adosada en estado de desarrollador, LISTA PARA RECOGER, con una parcela de 62 m2, la casa tiene 3 plantas. La casa viene con una plaza de aparcamiento exterior., UBICACIÓN Y EDIFICIO: Budzyń a unos 200 m del lago en Kryspinów, cerca de la tienda Bie…
Agencia
Grupa Gamp
Dejar una solicitud
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovia, Polonia
de
$163,702
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Fecha: 4T 2024 Precios: 646.100 PLN - 1.549.400 PLN Los nuevos apartamentos en venta en Gocław de Varsovia son un proyecto de nsMoon Studio. El objetivo de los arquitectos era crear condiciones de vida cómodas y pacíficas para los futuros residentes de la inversión. La segunda idea…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovia, Polonia
de
$126,702
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
New investment in Praga Południe! A modern building with 104 apartments of various sizes. The investment is distinguished by an eye-catching finish in shades of copper, which emphasizes the unique character of the investment. Advantages of the investment: • Residential building - only…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
Mostrar todas las publicaciones