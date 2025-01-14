Piso en edificio nuevo Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

тelazna 54 es un proyecto exclusivo del desarrollador confiable Matexi Polska, que es una interpretación moderna de la casa clásica de la ciudad. El complejo se encuentra en una prestigiosa parte del distrito de Volya, entre Rondo ONZ y Rondo Daszyńskiego, a pocos pasos de los populares espacios urbanos Fabryka Norblina y Browary Warszawskie.

Principales ventajas:

Casa alquilada: La construcción está completa, se están preparando las llaves para su emisión.

Gran selección de diseños: El complejo cuenta con 141 apartamentos de 29 m2 a 132 m2 (1 a 4 habitaciones).

La infraestructura de la casa: Patio privado verde, terraza abierta con vistas panorámicas de la ciudad exclusivamente para los residentes, estacionamiento subterráneo y espacios de almacenamiento.

Ubicación: Excelente accesibilidad de transporte (metro M2, tranvías, a poca distancia de la estación central), cerca de los mejores restaurantes, centros de negocios y parques.

Una excelente opción para su propia vida en el centro de la metrópoli, y para inversiones con altos rendimientos de alquiler.