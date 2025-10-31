Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Varsovia
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Varsovia, Polonia

Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Número de plantas 5
200 meters to the PKP Grochów stationModern and minimalist architectureApartments with a wid…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/2
Las casas acabadas están esperando para los nuevos. ESTADO ELEGANTE EN UN NEGRO GREEN. AMBIE…
$380,391
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Varsovia, Polonia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Varsovia, Polonia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 117 m²
Número de plantas 5
RESERVADOA 200 metros de la estación PKP GrochówArquitectura moderna y minimalistaApartament…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Varsovia, Polonia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir