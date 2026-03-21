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Locales comerciales en venta en Marki, Polonia

4 propiedades total found
Propiedad comercial 132 m² en Marki, Polonia
Propiedad comercial 132 m²
Marki, Polonia
Habitaciones 8
Área 132 m²
Número de plantas 4
Local comercial de 131 m2 en Marki están a la venta. Las amplias instalaciones incluyen cuat…
$186,590
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Propiedad comercial 268 m² en Marki, Polonia
Propiedad comercial 268 m²
Marki, Polonia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Piso 1/2
For sale house, 5 rooms, 268.2 m², Marki. We present an exceptional property with a garden a…
$857,884
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Propiedad comercial 136 m² en Marki, Polonia
Propiedad comercial 136 m²
Marki, Polonia
Habitaciones 1
Área 136 m²
Número de plantas 4
Venta de locales para un jardín de infantes, guardería o restaurante con una superficie útil…
$173,990
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Propiedad comercial 1 350 m² en Marki, Polonia
Propiedad comercial 1 350 m²
Marki, Polonia
Habitaciones 1
Área 1 350 m²
Piso 1
$981,205
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